Учащиеся Истринского колледжа поучаствовали в антиконференции в «Новом Иерусалиме»

Учащиеся первого курса Истринского профессионального колледжа приняли участие в антиконференции для подростков, которая прошла в «Новом Иерусалиме». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия участники обсудили, как должен быть музей будущего, пообщались с работниками учреждения, ознакомились с представленными экспозициями.

«Наш колледж видит большие перспективы сотрудничества с историко-художественным музеем „Новый Иерусалим“, ведь важное место в подготовке педагогов занимают художественно-эстетическое и социокультурное развитие», - отметила директор колледжа Екатерина Унтилова.

По ее словам, в планах — совместная разработка образовательных программ, организация мастер-классов и тренингов.