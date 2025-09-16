Украинские фигуристки не выступят на Олимпиаде-2026 из-за крайне низкого уровня

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) решила не отправлять фигуристок-одиночниц на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026.

Глава УФФК Даниль Амирханов заявил, что крайне низкий уровень спортсменок не позволит им преодолеть квалификационный барьер, поэтому и не стоит тратить деньги на дорогостоящую поездку в Пекин.

Числившая в предварительной заявке Таисия Спесовцева признала справедливость такого решения. Она сказала, что невозможно рассчитывать на олимпийскую квоту, не накатав и ста баллов по сумме двух программ. Для сравнения, на последнем чемпионате России десять фигуристок преодолели планку в 200 баллов, а занявшая последнее, 18-е место, Яна Битюшкова набрала 159,77 балла. Только в произвольной программе все 18 финалисток чемпионата России набирали более 100 баллов.

Россию на квалификационном турнире в женском одиночном катании будет представлять чемпионка страны Аделия Петросян.