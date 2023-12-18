В Бельгии ограбили дом звезды «Манчестер Сити»

Злоумышленники воспользовались стремянкой и через второй этаж проникли в жилище. Чем именно они поживились в доме, не сообщается.

Жена Мишель и трое детей Кевина в этот момент отсутствовали. Сам футболист находится с командой в Саудовской Аравии на клубном чемпионате мира. Де Брюйне не выходил на поле с августа, когда получил травму в матче АПЛ против «Бернли».

32-летний Кевин де Брюйне является самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ. За неделю он зарабатывает 425 тысяч фунтов стерлингов.