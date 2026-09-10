Звезде «Доктора Кто» Ноэлю Кларку предъявили обвинения в сексуальных преступлениях

50-летнему британскому актеру Ноэлю Кларку, известному по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто», предъявили обвинения в серии сексуальных преступлений, сообщает РБК.

Обвинения включают два пункта сексуального насилия, три пункта вуайеризма и один пункт непристойного поведения. Предположительно, правонарушения совершались в период с 2007 по 2016 год.

Расследование началось в сентябре 2025 года, тогда же актера и задержали. Кларк должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 21 октября в 10:00 по местному времени.

Детектив-суперинтендант Майк Кагни, возглавляющий расследование, заявил, что женщины, чьи заявления легли в основу обвинений, продолжают получать поддержку от специально подготовленных сотрудников. Он также призвал любого пострадавшего от сексуального насилия обратиться в полицию.

Напомним, что в 2021 году The Guardian опубликовала расследование, в котором более 20 женщин обвинили Кларка в домогательствах, издевательствах и непристойном поведении на съемочных площадках.

Это не единственный случай обвинений в сексуальных преступлениях среди знаменитостей. В конце июля актера Джареда Лето обвинили в сексуальном насилии — с заявлениями выступили четыре женщины, по словам которых преступления были совершены, когда им было от 16 до 19 лет.