В Дубне готовится грандиозный костюмированный праздник «О! Карнавал» с любимыми персонажами мультфильмов

В мероприятии примут участие не только жители Дубны, но и знаменитые герои отечественных мультфильмов, такие как «Простоквашино», «Смешарики», «Фиксики», «Оранжевая корова», «Турбозавры», «Царевны» и многие другие. Это станет настоящим триумфом анимации в Дубне.Посетители карнавала получат возможность сделать памятные фотографии и пообщаться с популярными мультяшными персонажами.

Глава округа провел выездное рабочее совещание, чтобы детально проработать организационные вопросы предстоящего карнавала. Он акцентировал внимание на том, что праздничное мероприятие запланировано на День города — 26 июля.

«Это наш особенный сюрприз для юных жителей наукограда в честь 69-й годовщины любимой Дубны. Мы постараемся сделать карнавал еще более зрелищным и впечатляющим, чем в прошлый раз. Приглашаю всех присоединиться к этому событию! Как только будет объявлена тема карнавала, у вас будет возможность подготовить костюм», — заявил Максим Тихомиров.

В прошлом году «О! Карнавал» в Дубне собрал более тысячи участников. Шествие прошло по улице Строителей до Молодежной поляны, где ребят ждал великолепный праздник. В этом году гостей ждет концертная программа, установка батутов, создание фотозоны, угощение мороженым, а также вручение призов победителям в номинации «Лучший костюм».