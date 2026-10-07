Министра ЖКХ отправили в Пашию: в детском саду было холодно, а теплопункт работает с отклонениями

Министр ЖКХ Наталья Киселева проверила ситуацию с коммунальными услугами в поселке Пашия и нашла отклонения в работе центрального теплопункта, который подает горячую воду от котельной № 7. Эта система отапливает три многоквартирных дома, детский сад № 8 и здание местной администрации. Власти решают, как устранить это нарушение, сообщил properm.ru.

На сегодняшний день во все многоквартирные дома и соцучреждения Горнозаводского округа подано тепло. Пониженные параметры наблюдаются в отдельных объектах, сообщили Properm.ru в администрации муниципалитета.

Отопление в поселке

В детском саду № 5 (корпус 5) в Горнозаводске ремонтируют внутреннюю течь на системе теплоснабжения в кабинетах педагогов. Специалисты уже проводят восстановительные работы.

Кроме того, наблюдались проблемы с отоплением в Горнозаводской районной больнице. На текущий момент система отопления запущена полностью, здание прогревается. В Детской школе искусств подключение к системе сделали вчера вечером.

Вывоз мусора и контейнеры

В администрации Горнозаводского МО порталу заявили, что временные проблемы с вывозом мусора в округе связаны с тем, что в конце сентября одновременно вышли из строя четыре мусоровоза. На сегодня вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров налажен. Закончить ремонт и вывезти на маршруты недостающие единицы для сбора крупногабаритных отходов подрядчик планирует 16 октября. На территории округа при поддержке региона сейчас построено больше 40 контейнерных площадок. В этом году появятся новые точки сбора мусора.

Освещение и дороги

В 2026 году на территории округа заменили более 150 светильников в рамках контрактов, работы еще не закончены. В ближайшее время проверят работы сетей уличного освещения и исправность фонарей в населенных пунктах. Часть вопросов по ненормативному содержанию дорог решается в рамках текущих ремонтов.

Из масштабных проектов в работе — капитальный ремонт моста через реку Вижай. В текущем году ведется разработка проектно-сметной документации, в следующем — планируется вступление в федеральный проект по капитальным ремонтам мостов.

Содержание домов и управляйки

В администрации муниципалитета редакции сообщили, что УК оценивают состояние жилищного фонда и текущие ремонты в домах.

Ранее о том, что нет тепла в пятом детсадике, жители сообщили Properm.ru. Кроме того, по словам жителей, был закрыт сад № 8 в поселке Пашия — по той же причине, нет отопления, в группах и спальнях очень холодно. Различные коммунальные проблемы, которые не удавалось решить с УК, были в девяти домах. Люди также пожаловались на управляющую компанию «Оптима», которая, по их словам, не справляется с обязанностями.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре вывоз мусора подорожал на 48,6% с 1 октября.