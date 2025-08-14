В Дубне ветераны отметили пятую спартакиаду

Четыре команды соревновались в различных дисциплинах: от дартса и эстафеты до шахмат и футбола.

Началось спортивное состязание с традиционного построения, пионерского приветствия и скандирования речевок. По словам организаторов, к юбилейной спартакиаде ветераны готовились с особым усердием – не только регулярно посещали занятия в рамках программы «Активное долголетие», но и находили время для самостоятельных тренировок дома и на городских площадках.

«У нас были кружки, секции, творческие объединения в рамках программы «Активное долголетие», куда наши ветераны регулярно ходили. Иногда они даже говорят: утром встанем, не знаем, куда идти: везде хочется. Год прошел, и мы на спартакиаде подводим итоги», - рассказала Наталья Шувикова, председатель Совета ветеранов г.о. Дубна.

Подчеркивается, что в этих соревнованиях не было деления на победителей и проигравших – каждая команда была отмечена призом за участие и спортивный дух.

Глава округа Дубна Максим Тихомиров отметил высокую активность ветеранов, подчеркнув положительное влияние губернаторского проекта «Активное долголетие».

«Наши ветераны очень активные и это не может не радовать. Они занимаются аргентинской гимнастикой, танцуют, тренируют память с помощью специальных упражнений, плавают, поют и путешествуют. Благодаря губернаторскому проекту появилось много дополнительных возможностей»,- отметил он.

Центр «Активное долголетие» начал свою работу в Дубне пять лет назад, предоставив ветеранам широкие возможности для поддержания здоровья и активного образа жизни.