Эндокринолог объяснила разницу между физиологическим и эмоциональным голодом

Детский эндокринолог и диетолог Александра Карасева в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, чем отличается физиологический голод от эмоционального. По ее словам, голод представляет собой сложный комплекс реакций организма, возникающих как на местном уровне в желудочно-кишечном тракте, так и в центральных органах регуляции головного мозга.

Специалист выделила два вида голода. Первый — физиологический, когда организму действительно не хватает питательных веществ. Второй — эмоциональный, при котором изменяются пути передачи сигнала в центральной нервной системе.

Карасева уточнила, что физиологический голод возникает чаще всего после длительного периода отсутствия пищи — в среднем через 2,5–3 часа после еды. Он нарастает со временем, а аппетит при этом не отличается избирательностью: человек готов съесть все, что окажется в доступе. Эмоциональный голод, напротив, характеризуется высокой избирательностью — хочется чего-то определенного, чаще всего с ярким вкусом или текстурой: десерта или фастфуда. Он может возникать спонтанно, в любое время после еды, и часто достигает пика в моменты эмоционального напряжения.

Врач отметила, что в условиях распространенности хронического стресса и нарушений сна эмоциональный голод встречается достаточно часто. Человек с дефицитом сна, например, не может позволить себе уйти спать в середине рабочего дня, а вот снять усталость чем-то хрустящим или сладким — вполне, пояснила она.

Чтобы разобраться в причинах постоянного чувства голода, Карасева порекомендовала начать с анализа рациона и режима дня. Если питание состоит только из мелких перекусов — например, кофе с печеньем, — человек также может постоянно испытывать голод. Такие продукты, объяснила диетолог, быстро усваиваются, и организм вскоре снова подает сигналы о необходимости еды.

Специалист подчеркнула важность трех полноценных приемов пищи в день. В рационе должны присутствовать продукты, содержащие сложные углеводы (крупы, макароны, хлеб, крахмалистые овощи — картофель, батат), белок (мясо, рыба, птица, яйца) и клетчатка (овощи и фрукты). Она также посоветовала не бояться использовать небольшое количество жиров — растительное масло, семечки, орехи. Именно сочетание всех питательных веществ в одной тарелке, по ее словам, обеспечивает максимальную продолжительность сытости.

При этом Карасева обратила внимание на эмоциональный компонент голода, особенно актуальный для тех, кто не высыпается и живет в условиях высокого стресса. Она рекомендовала делать адекватные паузы на работе для прогулок или медитации, а также при необходимости использовать лекарственные средства для снижения тревоги — но только после назначения врача. Без устранения этих факторов, заключила эндокринолог, справиться с постоянным чувством голода будет значительно сложнее.

Ранее сообщалось, что россияне покупают для шашлыков в первую очередь.