Специалист дала рекомендации по безопасному использованию связи в отпуске

Во время путешествий основные угрозы, связанные со смартфонами, касаются не только расходов на роуминг, но и безопасности личных данных. Об этом « Газете.Ru » сообщила специалист в области телекоммуникаций и цифровых сервисов Анна Кашницкая.

По ее словам, одной из наиболее распространенных ошибок остается публикация фотографий и геолокации в режиме реального времени. Такие данные могут указывать на отсутствие владельцев дома и использоваться злоумышленниками как для краж, так и для мошеннических схем с применением методов социальной инженерии.

Специалист рекомендовала ограничить использование геометок, а также внимательно настроить параметры конфиденциальности в социальных сетях. Кроме того, пользователям советуют не публиковать информацию о маршруте поездки, датах выезда и возвращения до окончания путешествия.

Отдельное внимание эксперт призвала уделить подготовке устройства к возможной потере или краже. Среди рекомендуемых мер — активация функций удаленной блокировки и поиска смартфона, использование пароля или биометрической защиты экрана, а также создание резервных копий важных данных и документов.

Также рекомендуется заранее подготовить альтернативные способы доступа к электронной почте и банковским сервисам, включая резервные коды двухфакторной аутентификации. Коды доступа и важные контакты советуют хранить отдельно от телефона.

Специалист отметила, что удалять банковские приложения перед поездкой необязательно, однако стоит дополнительно защитить их отдельным PIN-кодом или биометрической авторизацией.

Для сокращения расходов на связь путешественникам рекомендуют заранее продумать способ подключения к интернету. В частности, использование eSIM может быть удобным вариантом для поездок в несколько стран, поскольку позволяет переключаться между операторами без замены физических SIM-карт.

Кроме того, эксперт напомнила о рисках подключения к открытым сетям Wi-Fi в общественных местах. Перед использованием таких сетей рекомендуется уточнять их точное название у сотрудников отелей, кафе или аэропортов, поскольку мошенники могут создавать поддельные точки доступа с похожими именами.

