Рособрнадзор опубликовал полный список запретов для сдающих ЕГЭ-2026

Рособрнадзор утвердил перечень действий, которые запрещены для участников Единого государственного экзамена в 2026 году. С соответствующим документом ознакомилось РИА Новости .

Ведомство установило, что в пункте проведения экзамена выпускникам категорически запрещается выполнять работу несамостоятельно. Также под запретом любые разговоры с другими участниками ЕГЭ. Кроме того, нельзя иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки, а также иные устройства для хранения и передачи информации. Исключение составляют только те предметы, которые официально разрешены для выполнения заданий по соответствующим учебным дисциплинам.

Участникам экзамена также запрещено выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы на бумажных и электронных носителях, а также фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.

В документе отдельно оговаривается, что во время экзамена запрещено перемещаться по пункту проведения без сопровождения организатора, разговаривать, а также обмениваться любыми материалами и предметами.

За нарушение установленного порядка участник ЕГЭ может быть удален с экзамена. В таком случае в штабе составляется соответствующий акт в двух экземплярах. Один из них выдается нарушителю, а второй направляется в Государственную экзаменационную комиссию.

Что касается расписания, то Единые государственные экзамены в 2026 году стартуют 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля у выпускников будет возможность по желанию пересдать один из предметов.

