В Кемеровской области поставят балет «Спартак» для шести тысяч жителей

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в Кузбассе будет организована постановка балета «Спартак», которую смогут увидеть шесть тысяч зрителей за один сеанс. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Он добавил, что балет будет идти в марте на площадке ледового дворца «Кузбасс».

По мнению главы региона, подобное количество зрителей является рекордным.

Он подчеркнул, что, согласно данным специалистов, это сделать реально, обеспечив и звук, и видимость, и освещение.