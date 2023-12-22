В Кемеровской области поставят балет «Спартак» для шести тысяч жителей
Фото: [©Алексей Дружинин/РИА Новости]
По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в Кузбассе будет организована постановка балета «Спартак», которую смогут увидеть шесть тысяч зрителей за один сеанс. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Он добавил, что балет будет идти в марте на площадке ледового дворца «Кузбасс».
По мнению главы региона, подобное количество зрителей является рекордным.
Он подчеркнул, что, согласно данным специалистов, это сделать реально, обеспечив и звук, и видимость, и освещение.