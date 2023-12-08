В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили дом Киану Ривза
Фото: [IMAGO/eventfoto54]
Дом звезды «Матрицы» и «Скорости» Киану Ривза в Лос-Анджелесе подвергся нападению неизвестных грабителей, сообщает портал TMZ.
В доме актера сработала сигнализация. Прибывшая на место полиция получила видео с камер слежения. На кадрах несколько мужчин в лыжных масках разбивают окно и проникают внутрь.
Грабители успели скрыться до приезда копов. Выяснилось, что они похитили находившееся огнестрельное оружие. О пропаже чего-либо еще ценного не сообщается.
Самого Ривза в момент ограбления не было дома.
В 2014 году одного из самых высокооплачиваемых голливудских актеров уже пытались ограбить. А в этом году актер сообщил в полицию, что заметил слежку за собой.