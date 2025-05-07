В МЛС команда Шапи Сулейманова победила, ни разу не пробив по воротам соперника

Матч закончился со счетом 1:0, при этом футболисты «Канзаса» не нанесли ни одного удара хотя бы в сторону ворот соперника. Подобного случая в истории футбола еще не было.

На 13-й минуте защитник «Гэлакси» Мая Йошида переправил в свои ворота мяч после прострела с фланга. «Лос-Анджелес» нанес по воротам соперника 11 ударов (правда, в створ пришелся только один) и подал 12 угловых против одного.

Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. 25-летний россиянин выступает за клуб МЛС с февраля этого года. Он провел за «Канзас» 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре передачи. Клуб российского полузащитника занимает 12-е место в Западной конференции МЛС, набрав 10 очков в 11 матчах.

Ранее стало известно, что клуб Ла Лиги «Райо Вальекано» не смог провести тренировку из-за кражи экипировки.