В Московской области пройдет парад Дедов Морозов
Фото: [Центр культуры и досуга, город Куровское]
В Куровском (Орехово-Зуевский городской округ) в воскресенье состоится открытый фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов-2023».
Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль проводится в седьмой раз. Организаторы стараются сохранить и популяризировать традиции российской праздничной культуры, образов Деда Мороза и Снегурочки, как ключевых героев Нового года.
Зрителей ждет праздничное шествие главных волшебников зимы. Победителю присвоят звание «Самый Настоящий Дед Мороз» и вручат ключ от терема, расположенного у куровского Центра культуры и досуга.
Вход на фестиваль бесплатный.
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