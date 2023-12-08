В Московской области пройдет парад Дедов Морозов

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль проводится в седьмой раз. Организаторы стараются сохранить и популяризировать традиции российской праздничной культуры, образов Деда Мороза и Снегурочки, как ключевых героев Нового года.

Зрителей ждет праздничное шествие главных волшебников зимы. Победителю присвоят звание «Самый Настоящий Дед Мороз» и вручат ключ от терема, расположенного у куровского Центра культуры и досуга.

Вход на фестиваль бесплатный.

0+