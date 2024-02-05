В Мытищах состоялись соревнования по лыжным гонкам: участвовали спортсмены из всей области

«Мытищинская лыжня — 2024» прошла в местном лесопарке. На ярком мероприятии собрались 600 спортсменов из разных уголков Московской области, в том числе и из столицы.

Соревнование состоялось в несколько этапов. В первую очередь провели инклюзивный забег, а после участники поборолись за звание лучших в гонке на 500 м, 1 км, 1,5 км, а также 3 и 5 км. Участвовали люди разных возрастов. Самым юным на «Мытищинской лыжне — 2024» оказался трехлетний гонщик, а самой старшей участницей стала 81-летняя женщина.

Победителям вручили подарки, медали и памятные награды. Похвалил спортсменов и любителей соревнований бывший член сборной РФ Игорь Рысин.

«Хочу пожелать всем участникам достойной борьбы, уважения к соперникам и всегда стремиться только вперед, завоевывая победы», — заявил призер международных и всероссийских соревнований.

Гости лесопарка отметили, что событие получилось ярким и громким, а на лыжне царила невероятная атмосфера. Участники наслаждались поддержкой публики, духом соревнований, а также вкусной горячей кухней, организованной на месте.