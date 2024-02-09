В Мытищах завершился турнир по баскетболу памяти Владимира Астахова

Турнир по баскетболу памяти тренера мытищинской спортшколы Владимира Константиновича Астахова проходит уже восьмой год подряд, но каждый раз вызывает необыкновенные эмоции у участников и болельщиков.

Мероприятие проходило в ФОК «Олимп» на протяжении трех дней. Все это время восемь команд, в состав которых вошли девушки и юноши 2012 года рождения, отстаивали звание лучшей.

В тройку лучших мужских команд вошли следующие: Московская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» (1 место), мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу (2 место), Московская спортивная школа олимпийского резерва «Гольяново» (3 место).

Судьи также назвали те команды, кто достоин звание лучших баскетболисток: представительницы столичного «Гольяново» (1 место), красногорские девушки из спортшколы (2 место) и мытищинки из спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу (3 место).

Судьи также оценивали индивидуальные способности каждого участника, чтобы определить лучшего.