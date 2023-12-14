В НБА после матча игроки подрались из-за мяча

Баскетболисты обеих команд хотели забрать игровой мяч в качестве сувенира. Яннис Адетокунбо попытался взять его для своего партнера по «Бакс» Дамиана Лилларда, который вышел на пятое место в НБА по числу точных трехочковых попаданий.

В свою очередь, игроки «Пейсерз» претендовали на мяч для Оскара Чибвы, набравшего первое очко в НБА.

В масштабной потасовке пострадал даже генеральный менеджер «Индианы» Чед Бьюкенен.

Матч завершился победой «Милуоки» со счетом 140:126. Лидер команды и зачинщик драки Адетокунбо показал выдающийся результат, набрав 64 очка. А вот кому в итоге достался ценный сувенир, не сообщается.