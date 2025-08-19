В округе Шатура прошел фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый»

На ярмарке в Кривандино свои уникальные изделия продемонстрировали свыше двухсот мастеров, приехавших из различных регионов России. Российские ремесленники по праву могут гордиться своим мастерством и разнообразием изделий: от керамики и одежды до игрушек и посуды – все предметы созданы с вдохновением и индивидуальным подходом.

«Особенно радует, что географический охват мероприятия расширяется, и все больше участников приезжают к нам в наш шатурский регион. Благодарю организаторов, а всем присутствующим – отличного настроения и позитивных эмоций!» – обратился к мастерам и гостям ярмарки глава округа Николай Прилуцкий.

Еще столетие назад ткачество было распространенным занятием в сельской местности. В каждом доме можно было встретить громоздкие ткацкие станки. В Шатуре это ценное мастерство не было утрачено. Ольга Перова уже десять лет профессионально занимается ткачеством. Мастер вдохновляется народными традициями России и создает неповторимые работы. На фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый» Ольга представила одежду, коврики и палантины. В своих планах она видит передачу накопленных знаний, чтобы традиция ткачества продолжала жить в Шатуре. Это непростое искусство, но, по словам мастерицы, оно невероятно увлекательно.

«Ткачество – это очень универсальное и древнее искусство. Наши бабушки использовали для этого коноплю, лен, крапиву и шерсть. Я решила попробовать возродить этот древний вид творчества», — поделилась Ольга Перова, участница фестиваля народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый».

Елена Мосина из Авсюнина создает атмосферу уюта в каждом доме. Мастерица плетет яркие коврики из косичек и изготавливает половики. Такие вещицы когда-то были неотъемлемой частью любого деревенского дома. Изделия практичные и украшенные с любовью. Кроме того, Елена Николаевна шьет оригинальные грелки для чайников.

«Раньше на самовар помещали фигурки, а сейчас делают красивые изображения девушек, такие грелки отлично сохраняют тепло и добавляют изюминку в интерьер. Это яркий акцент на кухне, который люди подбирают в соответствии с цветовой гаммой помещения. Особенно любят такие подарки пожилые люди, которых дети радуют», — прокомментировала мастерица Елена Мосина.

Работы Оксаны Вечер из Балашихи переносят гостей фестиваля в беззаботное детство, когда на новогоднюю елку помимо традиционных шаров вешали самодельные куклы из шерсти. Эти уникальные елочные украшения передавались из поколения в поколение. Оксана занялась созданием елочных игрушек два года назад. Теперь в ее доме всегда царит атмосфера Нового года.

Фестиваль в Кривандине уже восьмой год возвращает к жизни вековые традиции – более столетия назад здесь регулярно проходили масштабные ярмарочные мероприятия. Они пользуются популярностью и сегодня, поскольку на них представлены уникальные изделия ручной работы, созданные с душой и любовью.