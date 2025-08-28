В парке Шатуры открылась выставка тактильного музея «Шатура на ладони»

В шатурском парке им. Гагарина, в специально оборудованных деревянных постройках, развернулась выставка с необычными экспонатами. Автором этого оригинального места, получившего название «Шатура на ладони» – тактильного музея – является Дмитрий Фатеев.

Посетители парка получили возможность не только погрузиться в историю родного края, но и ощутить предметы старины, узнать об эволюции музыкальных инструментов и даже извлечь мелодию, управляя движением рук в электромагнитном поле, или понять, как принципы охотничьего лука легли в основу арфы и гуслей.

«Когда я начал работать в парке, у меня возникла идея создать небольшие тематические зоны. Так и появился этот тактильный музей, тесно связанный с историей нашего региона. Я интегрировал систему аудиогида, чтобы посетители могли самостоятельно изучать экспозиции без экскурсовода, слушая записи и перемещаясь от одной к другой. Главная особенность – здесь все можно трогать руками», – поделился Дмитрий Фатеев, создатель этого пространства.

Одна из экспозиций представляет собой макет местности, где располагались первые поселения, воссозданный Дмитрием на основе исторических карт. На макете отмечены места стоянок людей каменного века.

Во втором домике представлена коллекция музыкальных инструментов, позволяющая гостям узнать, как возникли первые музыкальные инструменты.

«Люди, жившие на берегах озер, использовали раковины, наполняя их песком, камешками или сушеными ягодами, чтобы создавать звуки. А охотничий лук – это прародитель многих струнных инструментов. Слушая звук тетивы, люди добавляли к ней дополнительные жилы, что привело к появлению гармоничных сочетаний. Так появились родоначальники арфы, гуслей и гитары», – объяснил Дмитрий.

Каждый посетитель парка имеет возможность совершить увлекательное путешествие в прошлое или попробовать себя в роли музыканта на редких инструментах. Для этого достаточно собрать небольшую группу из четырех человек и позвонить по номеру телефона, указанному на домиках.

Творческое пространство пользовалось большой популярностью все лето, и посетить тактильный музей можно будет и осенью.