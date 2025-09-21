В парке Талалихина Подольска на фестивале «Бочка» представили продукцию ремесленников

В Подольске, в парке имени Виктора Талалихина, 20 и 21 сентября в рамках фестиваля молодежной культуры «Маркет Бочка» были продемонстрированы эксклюзивные изделия ручной работы. Гости мероприятия могли ознакомиться с разнообразием товаров, включая одежду, керамические изделия, ремесленный сыр, ювелирные украшения и многое другое. Особый интерес вызвала парфюмерная мастерская, предлагающая широкий ассортимент ароматов, сообщили в пресс-службе городского округа.

На ярмарке была представлена детская одежда с вышивкой и вязаная одежда для взрослой аудитории. Взрослые посетители имели возможность приобрести одежду с авторской росписью, такую как куртки, пиджаки, рубашки, свитшоты и футболки. Отдельный стенд был посвящен украшениям, изготовленным из полимерной глины.

«В нашей лавке каждый может прикоснуться к музыкальным традициям разных народов. Варганы, окарины, флейты, калимбы, поющие чаши и другие инструменты выполнены из дерева, глины, металла. Все доступны, независимо от опыта», — прокомментировал Алексей, участник и представитель музыкальной лавочки «Чемодан Варганов».

Развлекательная программа для посетителей включала мастер-классы, музыкальные выступления диджеев, розыгрыши призов и гастрономические зоны.

«Маркет Бочка» является регулярной площадкой для знакомства жителей и гостей Подольска с одаренными мастерами и их произведениями искусства.

