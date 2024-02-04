В подмосковных Мытищах состоялась традиционная гонка «Мытищинская лыжня-2024»

Более семисот спортсменов разного возраста приняли участие в традиционной гонке «Мытищинская лыжня-2024», которая состоялась сегодня в Мытищинском лесопарке. Отмечается, чтосамому юному гонщику — 3 года, а наиболее опытной лыжнице - 81 год.

«На лыжи встала в деревне, тогда их просто привязывали к ботинкам и ходили в походы. Теперь ничего не страшно, — считайте, я катаюсь больше 70 лет — могу любую дистанцию преодолеть. В «Мытищинской лыжне» участвую лет 15, у меня есть целая коллекция шапочек с разных забегов», — поделилась Таисия Зворыгина.

Отмечается, что помимо любителей в «Мытищинской лыжне» участвуют и профессиональные спортсмены. Мастер спорта международного класса по велоспорту Александр Попугаев не пропускает традиционную лыжную гонку уже более двух десятков лет.

«Участвую в соревнованиях в Мытищах с 2003 года. Начало этого проекта было очень масштабным, а сейчас в городе значительно выросло число любителей лыж. Особенно приятно, что соревнуются дети, причём катаются они на довольно высоком уровне», — отметил Александр Попугаев.

В городском округе Мытищи планируют и дальше работать над развитием зимних видов спорта. Представители Мытищинской федерации биатлона и лыжных гонок отметили, что стараются приглашать в город олимпийских чемпионов и других именитых спортсменов для мастер-классов с молодыми лыжниками.

Все участники «Мытищинской лыжни 2024» получили традиционную брендированную шапочку, а призёров на финише ждали призы и медали. Для лыжников организовали шатры-раздевалки и развернули полевую кухню с горячим чаем и гречневой кашей.