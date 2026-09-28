Олимпийский призер предрек Семененко борьбу за медали на чемпионатах мира и Европы

Экс-фигурист Энберт: Семененко может бороться за победу на чемпионате мира

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Александр Энберт в разговоре с «Матч ТВ» оценил форму фигуриста Семененко после его победы на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

В Словакии россиянин одержал уверенную победу, обновив личные рекорды сезона и в короткой, и в произвольной программе. В сумме Семененко набрал 292,09 балла, опередив итальянца Даниэля Грассля (278,80) и олимпийского чемпиона из Казахстана Михаила Шайдорова (272,75). Четвертым на турнире стал еще один российский участник — Глеб Лутфуллин (251,46).

По словам Энберта, для российских фигуристов важно находиться в наилучшей форме уже в начале сезона, благодаря чему они могут получить приглашения на этапы Гран-при и набрать максимальное количество рейтинговых баллов на челленджерах. Также олимпийский призер высоко оценил новые программы Семененко.

«Очень хорошие баллы для первого выхода на международную арену. Это супербаллы. На чемпионатах Европы и мира Женя, конечно, может бороться и за медали, и за победу. Потому что в этом году уж точно удачные программы, абсолютно конкурентные, еще и такая сложность», — сказал Энберт.

Произвольную программу «Граф Монте-Кристо» Семененко поставил известный французский хореограф Бенуа Ришо. В Братиславе фигурист чисто исполнил четыре четверных прыжка.

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