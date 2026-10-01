Роналду уехал из сборной Португалии: легендарный форвард завершил карьеру в национальной команде

Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии после обиды на тренера

Культура и спорт

Фото: [ФИФА]

Знаменитый нападающий Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. 41-летний футболист завершит выступления за национальную команду.

По информации издания O Jogo, это окончательное и бесповоротное решение.

Роналду обиделся на тренера Жорже Жезуша. В матче против Норвегии он отправил Криша разминаться, но на поле так и не выпустил. Таким образом, матч против Уэльса 24 сентября стал для Роналду последним в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду провел за национальную команду 234 матча и забил 146 мячей — оба показателя являются рекордными, и в обозримом будущем никто на эти результаты не сможет посягнуть.

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