В Пушкинском музыкально-драматическом театре готовят премьеры к следующему году и спектакль на теплоходе

Художественный руководитель Борис Урецкий сообщил, что будет много премьер и сюрпризов, а год будет посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Планируются новые фестивали и проекты. Актеры хотят создать спектакль, который дадут на борту прогулочного теплохода. Судно летом будет ходить от пристани Тишково.Также продолжатся и уже полюбившиеся форматы. Например, вновь пройдет серия представлений-променадов по улицам Пушкино.

Планов у нас — громадье. Ответственно заявляю — 2024 будет еще насыщеннее», - заверил худрук.

При этом и 2023-й проходит в театре не менее интересно и насыщенно. Он посвящен двухсотлетнему юбилею Александра Николаевича Островского.

«Год у нас получился очень насыщенным. Шесть премьер. Только спектаклей сыграно 98. Почти 7 тысяч зрителей посмотрели наши постановки. Мы приняли участие более чем в 80 культурно-массовых мероприятиях нашего округа, которые посетили более 16 тысяч человек. И эти цифры на конец ноября, а если добавить декабрь с новогодними представлениями, то будет еще больше. Много сделано, очень много», — поделился Борис Урецкий.

Спектакль «Женитьба Бальзаминова», который актеры театра дали буквально накануне, собрал полный зал и бурные овации. В завершении постановки на сцену вышел художественный руководитель и представил зрителям каждого участника труппы, принявшего участие в мероприятиях года А. Н. Островского.

«Со многими артистами мы вместе уже 15 лет. Пришли в труппу с первых дней театра и служат до сих пор. Про своих артистов я могу рассказывать часами — наш уникальный коллектив складывался годами», - признался Борис Урецкий.

Напомним, Пушкинский театр - единственный в Московской области, который работает работает в жанре оперетты, мюзикла и музыкальной комедии.

Худрук театра принимает активное участие в жизни городского округа и всего Подмосковья. За такое неравнодушие и вклад в развитие региона губернатор Андрей Воробьев наградил Бориса Урецкого памятными часами.