У ведущего шоу «Адский шеф» Константина Ивлева умер отец

В семье известного 52-летнего шеф-повара и ведущего шоу «Адская кухня» Константина Ивлева произошла трагедия — умер его отец. О случившемся сообщила бывшая жена Константина Мария Ивлева, пишет StarHit.

Мария поделилась в социальных сетях сообщением, в котором выразила соболезнования и вспомнила об умершем. Сам Константин Ивлев пока не прокомментировал трагедию.

Пользователи Сети активно выражают соболезнования семье Ивлева и желают ему сил пережить потерю. Поклонники отмечают, что Константин всегда с теплотой отзывался о своих родителях.

О причинах смерти пока не сообщается. Известно лишь, что Мария, которая поддерживает связь с семьей бывшего мужа, первой сообщила о случившемся.

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