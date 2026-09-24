Скандал с Джиганом: зачем артист устроил «Голодные игры» для персонала

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, вновь оказался в эпицентре громкого скандала. Телеграм-канал Mash сообщил, что летом артист якобы устроил для своего персонала настоящие «Голодные игры»: угрожал охранникам предметами, похожими на оружие, а один человек получил ранения руки и ноги. История, которая на первый взгляд кажется эпизодом из криминальной хроники, на самом деле подводит к более глубокому вопросу — как примерный семьянин и добродушный герой поп-рэпа оказался на «темной стороне» и почему спустя годы срывов и примирений он отправился искать спасение в израильском рехабе, как до него делали и другие известные исполнители. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Что же именно произошло в подмосковном доме? По данным Mash, ссылающегося на бывшего сотрудника рэпера, инцидент случился в ночь с 3 на 4 июля. Мужчина, похожий на Джигана, вооруженный карабином «Сайга-9», пришел к домашнему персоналу, собрал сотрудников в гостиной и около десяти часов не выпускал их из дома. Одного из охранников он якобы обвинил в преступлении против детей и под угрозой оружия заставил согласиться с этим обвинением. В какой-то момент раздался выстрел, и один человек был ранен в руку и ногу. В доме в тот момент находились дети артиста — они прятались в шкафах. Услышав выстрелы, соседи вызвали полицию и охрану коттеджного поселка. Оксана Самойлова, находившаяся в Милане, вернулась в Москву и забрала детей. По данным канала, она подтвердила факт инцидента. Правоохранительные органы ситуацию публично не комментировали. Этому предшествовали и другие эпизоды: в 2019 году на концерте в Одессе рэпер якобы устроил погром в гримерке и откусил менеджеру часть уха, а домашний персонал годами терпел крики, оскорбления и увольнения одним сообщением — даже няня, которую любили дети, получила короткое «Больше не приходи».

Каковы последствия этого скандала и что стоит за ним? Последний год для Джигана и Самойловой выдался непростым: психологи и СМИ не раз отмечали повторяющуюся последовательность — кризис, публичный скандал, покаяние, букеты, примирение, затишье и новый срыв. После рождения сына в 2020 году рэпер оказался в центре скандала в США, затем прошел реабилитацию, а Самойлова публично говорила об изменах и намерении развестись, но супруги помирились. Весной 2023 года отношения снова дали трещину, и Джиган вновь обратился в клинику, умолял о прощении и был прощен. Однако окончательный разрыв произошел в октябре прошлого года, когда Самойлова подала заявление о разводе. Зимой между ними вспыхнул спор о брачном договоре: сторона артиста утверждала, что документ был подписан в 2020 году, когда он находился в уязвимом состоянии после лечения, а Самойлова настаивала, что доверие было подорвано еще тогда. Савеловский районный суд Москвы 1 апреля расторг брак, заключенный в декабре 2012 года. Загородный дом остался за рэпером, две московские квартиры отошли Самойловой, еще одна — артисту. После суда Джиган заявил, что рад мирному соглашению. Развод не оборвал их общую историю: они остаются родителями четверых детей, и Самойлова признавала, что ценит в бывшем муже любовь к близким.

Итог, который напрашивается из этой истории, таков: сейчас Джиган, предположительно, проходит реабилитацию в израильском рехабе, где находится с августа. Он регулярно публикует фото и видео из центра, но публично не объясняет ни диагноз, ни причины обращения. В одном из последних постов его благословил израильский раввин Рав Янук, после чего рэпер попросил прощения у самого себя, приурочив это к Йом-Кипуру. Нарколог Василий Шуров, комментируя популярность израильских клиник среди российских звезд, связал ее с брендом израильской медицины и развитием медицинского туризма, отметив, что уникальных методик там нет, а религиозный фактор может стать дополнительной опорой только для искренне верующего человека. Джиган не первый: ранее о подобном опыте рассказывал иноагент Моргенштерн*. Так что история рэпера — это не просто светская хроника, а иллюстрация того, как публичный образ «семьянина» и «добродушного героя» может рассыпаться под грузом личных кризисов, а поиск спасения уводит далеко за пределы сцены. Вопрос лишь в том, станет ли этот рехаб точкой невозврата или очередной паузой перед новым витком.

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* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.