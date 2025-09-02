В Шатуре состоялось Открытое Первенство по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды»

На берегу озера Святое собралось свыше ста амбициозных спортсменов. Это лучшие представители Подмосковья в возрасте до 17 лет из Шатуры, Раменского, Бронниц и Пушкина.

«Мы проводим подобное мероприятие впервые за два десятилетия. Надеюсь, мы продолжим эту традицию и будем радовать вас гостеприимством нашего края. Желаю вам, спортсменам, успешных выступлений», — поприветствовал участников соревнований Константин Петров, руководитель МАУ ДО «Спортивная школа Шатура».

На водной поверхности озера развернулась напряженная борьба за призовые места. Соревнования включали в себя две дистанции.

«У нас дистанция составляет 200 метров. Для некоторых ребят, особенно для гребцов на каноэ-одиночках, эта дистанция является олимпийской. Для многих это отличная возможность проверить свои силы. 200 метров, а также дополнительно 4000 метров», — пояснил преподаватель и тренер по гребле Самат Таканаев.

Егор Ермачков посвятил гребле уже 7 лет. В его спортивном портфолио – призовые места на Первенстве России.

«Первые значимые результаты появились в 2023 году, когда я успешно выступил в одиночной лодке и в экипажной четверке на Первенстве России. Сегодня, безусловно, необходимо одержать победу», — поделился участник открытого Первенства по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» Егор Ермачков.

И он не подвел. Егор первым пересек финишную черту. Победители были выявлены в трех возрастных категориях. Всего было разыграно 26 комплектов медалей.