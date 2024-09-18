В суде пояснили, почему Моргенштерн внесен в реестр иноагентов

Рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* признали иностранным агентом из-за его политической деятельности в интересах зарубежного источника, указано в судебных документах, сообщило РИА Новости.

«Изучение распространяемых Моргенштерном А.Т. материалов и сообщений позволяет сделать вывод о его политической активности в интересах иностранного источника», — говорится в документах.

Документы суда свидетельствуют о политической активности рэпера Моргенштерна в интересах зарубежного источника через его трек «12».

Моргенштерн размещал политический контент в телеграм-канале «Не Моргенштерн» и видео на YouTube, за которые ему было выплачено более 29 млн руб. с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков намерен взыскать 5 млн руб. со своего двойника.

*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.