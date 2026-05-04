В ЦСКА прокомментировали увольнение Челестини за два тура до конца РПЛ
Гендиректор ЦСКА Бабаев об отставке Челестини: «Не поняли, что пошло не так»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение главного тренера Фабио Челестини. Его слова приводит клубная пресс-служба.
Функционер отметил хорошую игру и результаты команды на старте сезона, что считает заслугой швейцарского специалиста. Однако весной ЦСКА неожиданно провалился.
«Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так», — сказал Бабаев.
4 мая ЦСКА сообщил об отставке Челестини, а также пяти его помощников.
Гендиректор ЦСКА признался, что рассчитывает на фактор эмоциональной встряски накануне матча со «Спартаком. 6 мая армейцы сыграют с красно-белыми в финале Пути регионов Кубка России