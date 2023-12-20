В Турции футболисты сломали нос арбитру во время матча, избив его ногами

Турецкий футбол, похоже, решил прославиться не победами на мировой спортивной арене, а совсем иными достижениями.

Как передает телеканал РЕН, в турецкой провинции Ширнак на последних минутах футболисты массовую драку. Попытавшийся разнять драчунов рефери попал под раздачу, да так неудачно, что ему был сломан нос.

Сообщается, что один из драчунов сбил метким ударом ноги в грудь арбитра на газон и начал, вмепсте с одноклубниками, избивать судью ногами. Усмирять буянов пришлось полицейским и стюардам.

После произошедшего инцидента федерация футбола Турции приняла решение на время отложить проведение игр во всех турецких лигах.