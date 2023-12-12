В Турции на неопределенный срок отложили матчи чемпионата страны по футболу после избиения арбитра

Федерация футбола Турции приостановила проведение чемпионата страны после инцидента с арбитром в матче «Анкарагюджю» – «Ризеспор».

Матч завершился со счетом 1:1. На седьмой добавленной минуте гости сравняли счет после гола нападающего «Ризеспора» Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.

По ходу встречи арбитру Халилю Умуту Мелеру приходилось принимать непростые решения. Так, он удалил по одному игроку в каждой команде. У хозяев красную карточку получил экс-футболист «Ростова» Али Соу.

После матча президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил арбитра по лицу. Упавшего судью затем избивали ногами другие представители клуба.

Прокуратура выдала ордер на арест Коджи, который ранее был депутатом парламента от правящей партии. Насилие на футбольном поле осудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ведущие клубы страны.

Ранее в Греции футбольные арбитры объявили, что не будут обслуживать матчи чемпионата страны из-за опасных условий труда. Правительство Греции приняло решение в течение двух месяцев проводить футбольные матчи без зрителей.