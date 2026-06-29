В зоне СВО погиб российский актер, сыгравший в «Склифосовском», Евгений Дербышев

Как сообщили родственники артиста, он считался пропавшим без вести с 2024 года. Лишь недавно семья получила свидетельство о смерти. Дербышев погиб 7 июля 2024 года в Луганской области. Ему было 56 лет.

По словам близких, актер ушел на фронт добровольцем. Толчком к этому решению стал телевизионный репортаж о детях, пострадавших от обстрелов.

«Женя не смог оставаться в стороне. Когда в очередной раз по ТВ увидел репортаж о пострадавших от атак ВСУ, сюжет был о маленькой девочке, — он решил, что нужен там. Это был его осознанный выбор», — рассказала родственница артиста.

Коллеги по съемкам запомнили Дербышева как «доброго русского мужика с открытым сердцем».

Дербышев родился 4 февраля 1968 года. Он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и служил в Театре-студии Степанова. В кино актер дебютировал в 2007 году в сериале «Адвокат». За свою карьеру он снялся более чем в 40 проектах, среди которых «Александровский сад-3», «Висяки», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Пятницкий» и другие.

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в сериале «Великолепная пятерка» актера Андрея Усольцева.