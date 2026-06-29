Не стало сыгравшего в сериале «Великолепная пятерка» актера Андрея Усольцева

Ушел из жизни российский актер Андрей Усольцев, сообщает Super. Артист скончался на 53-м году жизни 27 июня. Подробности о причинах смерти не раскрываются. Коллеги и зрители выражают соболезнования.

Усольцев родился в 1966 году. В 1990 году он окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького. Однако его страсть к актерскому мастерству раскрылась далеко не сразу. Почти через 30 лет после получения высшего образования он решил посвятить себя кино.

За несколько лет актерской карьеры Усольцев успел сняться в пяти проектах. Среди них сериалы «Великолепная пятерка-5» (2019), «Невский. Чужой среди чужих» (2018), «Крепкие орешки» (2021), «Моя девочка» (2023) и «Витязи-2» (2025). В основном это были эпизодические роли, но они запомнились зрителям.

Его уход стал неожиданностью для многих. Усольцев не был суперзвездой, но его работы в популярных сериалах оставили след в сердцах тех, кто любит российское кино. О дате и месте прощания пока не сообщается.

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