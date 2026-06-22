Знаменитый норвежский лыжник высказался за возвращение Большунова на международные старты

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг в разговоре со Sport24 высказался в пользу возвращения российских лыжников на международные соревнования.

В частности, он подчеркнул, что возвращение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова серьезно повысило бы конкуренцию.

«Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», — сказал Нортуг.

Норвежец отметил, что, возможно, в последнее время Большунов утратил мотивацию, соревнуясь лишь на внутренних стартах, но он обретет ее вновь после допуска к международным соревнованиям.

После отстранения россиян мужские лыжные гонки переживают серьезный кризис. Их рейтинг у телезрителей неуклонно падает из-за доминирования норвежцев.

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что в случае допуска россиян никто из иностранных спортсменов не станет бойкотировать соревнования.