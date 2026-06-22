Волочкова рассказала о шикарном подарке, который ей преподнес Керимов

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым, пишет Super. Артистка отметила, что самым ценным для нее в этом романе были поступки и внимание, а не материальные сюрпризы. При этом она все же не удержалась и поделилась воспоминаниями о самых впечатляющих подарках олигарха.

Одним из них стал самый большой букет роз в ее жизни. Керимов преподнес его во время выступления Волочковой в Баку. Но на этом щедрость не закончилась. Миллиардер увез балерину в Арабские Эмираты на частном самолете. В салоне воздушного судна было невероятно красиво — весь самолет оказался усыпан роскошными разноцветными розами. Этот романтический жест, по словам Волочковой, был поистине королевским.

Однако самым трогательным и запоминающимся для балерины стал совсем другой эпизод. Она рассказала, что они не улетали из аэропорта в Москву целых три часа, потому что Керимов ждал, когда ей доставят любимый шпинат. Артистка призналась, что этот жест оказался для нее важнее всех дорогих подарков.

«Этот поступок для меня круче, чем белые розы или устрицы», — отметила балерина.

Волочкова призналась, что по сей день считает экс-возлюбленного человеком «другого масштаба». Она подчеркнула, что эти отношения оставили в ее душе теплый след, и она вспоминает их с благодарностью.

Ранее балерина Анастасия Волочкова намекнула на скорое пополнение в семье дочери.