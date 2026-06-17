Волочкова намекнула на скорое пополнение в семье дочери

Бывшая прима Большого театра, балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву после поездки в Санкт-Петербург. Артистка проведала свою семью, в частности, отца Юрия Федоровича, который перенес инсульт 19 лет назад. Сейчас мужчина прикован к постели и, к сожалению, перестал узнавать близких. Этот визит вызвал у Волочковой слезы.

После посещения больницы Анастасия отправилась к маме Тамаре Антоновне. Отношения между ними всегда были непростыми. Балерина не раз обвиняла мать во вмешательстве в личную жизнь, а также в том, что та не поддерживала ее в трудные моменты. Однако на этот раз Волочкова решила остаться у нее ночевать. На следующее утро приехала дочь Волочковой Ариадна.

Мама Волочковой приготовила куриный бульон, и семейный обед прошел в теплой атмосфере. Ариадна, по словам балерины, не любит фотографироваться, но специально попросила маму опубликовать снимок с мужем Никитой.

Волочкова также поделилась с журналистами, что верит в скорое пополнение в семье. Она надеется, что Ариадна скоро станет мамой и родит самого прекрасного ребенка на Земле. Ее слова приводит Woman.ru.

«Мы общались. Я так счастлива за свою дочку!.. Я представляю, когда стану бабушкой, как это будет прекрасно! Верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на Земле», — сказала Волочкова.

Напомним, что Анастасия была обижена на дочь за то, что та не пригласила ее на свадьбу. Несмотря на это, они нашли общий язык и посидели за столом.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова ударила палец перед первым выступлением после операции.