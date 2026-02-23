«Воровская жизнь нелегкая»: Непряева с юмором отреагировала на скандальный инцидент с лыжами

Российская лыжница Дарья Непряева, которая была дисквалифицирована в женском марафоне на 50 километров на Олимпийских играх, предпочла не драматизировать ситуацию, а отнестись к ней с юмором.

Инцидент произошел во время гонки классическим стилем: спортсменка случайно заехала на пит-стоп в чужой бокс и надела лыжи, принадлежащие немецкой бегунье Катарине Хеннинг-Доцлер. Хотя Непряева пересекла финишную черту 11-й, позже ее результат был отменен.

В своих социальных сетях Дарья опубликовала фото, на котором закрыла лицо эмодзи в виде клоуна. К публикации она прикрепила аудиодорожку с ироничной фразой «воровская жизнь нелегкая».

Ранее лыжница уже делилась эмоциями сразу после досадной ошибки. Она призналась, что после смены лыж ее охватили паника и чувство стыда.

Ранее сообщалось о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг жестко прошлась по ошибке Непряевой на Олимпиаде.