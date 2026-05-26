Гендиректор «Спартака» заявил, что победа в Кубке России — только первый шаг

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «Известиям» ответил на вопрос журналиста о сравнении двух эпох, нынешней и предыдущей, когда владельцем клуба был Леонид Федун.

За 18 лет при Федуне «Спартак» по разу выиграл чемпионат и Кубок России. За четыре года, когда собственником клуба стал «Лукойл», красно-белые взяли первый трофей, обыграв в воскресенье, 24 мая, «Краснодар» в суперфинале Кубка России.

«Как правильно в день Суперфинала сказал в своей мотивационной речи Карседо и как также сказал Срджан Бабич, это только первый шаг. Сказано было еще до победы над «Краснодаром», но и сейчас, после выигрыша Кубка, все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги», — сказал Некрасов.

Функционер подчеркнул, что руководство клуба убедилось в правильности пути, начавшегося с назначением на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Некрасов отметил, что не все матчи после прихода испанца были удачными, но было заметно поступательное движение вперед.

Ранее полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, что команда рада завоеванию Кубка России, но не удовлетворена результатом в чемпионате — четвертое место.