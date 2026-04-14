Вышел тизер к фильму «Руслан и Людмила» с Рузилем Минекаевым и Аленой Долголенко

Великий Александр Сергеевич Пушкин бы одобрил, или, по крайней мере, удивился, потому что «Руслан и Людмила» теперь выглядят как современное фэнтези с мечами, магией и хорошей графикой.

Вышел тизер-трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие», сообщает «7Дней.ру». Режиссером выступил Егор Чичканов, он же автор сценария. Премьера назначена на 4 марта 2027 года. До нее еще почти год, но создатели уже дразнят зрителя.

Сюжет, в общем-то, знаком. Руслан — простой парень, который встает на защиту возлюбленной Людмилы. Ее отец, князь Владимир, хочет выдать дочь за одного из витязей, но Людмила выбрала Руслана. И тут — классика: колдун из мести князю Черномор похищает девушку. И Руслану вместе с соперниками предстоит опасный путь — добыть меч-кладенец, победить злодея. Все как в поэме, но с поправкой на блокбастер.

В главных ролях — Рузиль Минекаев (он же Руслан) и Алена Долголенко (она же Людмила). Минекаев говорит, что проект для него важен и ждет премьеры с нетерпением. Долголенко признается: работа была веселой и интересной. Актриса надеется, что фильм тронет детские сердца. Взрослые, впрочем, тоже могут пустить слезу.

Кто еще в касте — пока держат в секрете. Но тизер уже дает понять: будет красиво, эпично и, возможно, немного смешно. А что? Сказка — она и есть сказка. Даже с мечом-кладенцом.

