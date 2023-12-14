WADA призвало ввести биологические паспорта для спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с инициативой создать биологические паспорта для спортсменов из России, которые будут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом в четверг, 14 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе агентства.

Такие меры связаны с недоверием к стране перед Олимпийскими играми в Париже. Соревнования будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает», – говорится в заявлении WADA.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) официально разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящей Олимпиаде. Россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе, то есть без использования символики своих государств (без флагов и гимнов).

Спортсмены из РФ и республики были отстранены от участия в международных турнирах в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, не допущены к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА национальные футбольные команды двух стран и клубы.