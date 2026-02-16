Занятие в рамках проекта «Шахматы для СВОих» прошло в Балашихе

Очередное занятие в рамках проекта «Шахматы для СВОих» прошло в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина. В мероприятии 13 февраля приняли участие ветераны спецоперации, члены их семей и молодогвардейцы.

Проект реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке Единой России, областного министерства информации и молодежной политики, подмосковной Ассоциации ветеранов СВО и администрации Балашихи. Занятия проходят под руководством Виктора Соломатина, координатора клуба Сергея Карякина в Балашихе.

Ветераны СВО и член их семей получают возможность освоить основы игры и развить стратегическое мышление. Занятия проводятся каждую пятницу с 14:30 до 16:00.

Участники проекта «Шахматы для СВОих» смогут попасть в уникальные турниры, а дети – в шахматные смены «Артека» и «Орленка». Лучшие игроки войдут в федеральную команду «Защитники Отечества».