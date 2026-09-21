Под Серпуховом завершился чемпионат России по ружью на стрельбище

В деревне Большая Городня в Серпухове на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России состоялся чемпионат по ружью, его участниками стали более сотни спортсменов со всей страны. Об этом рассказал главный судья чемпионата Александр Юничкин.

По его словам, стрелки проходили 20 упражнений по очереди, в последний день они состязались в личном зачете, на завершающем этапе — перешли к дуэльной стрельбе. Среди участников — от молодых людей до пенсионеров.

«Мужчин, конечно, больше, но женщины не уступают ни в мастерстве, ни в скорости очень часто», — подчеркнул главный судья.

Лучших стрелков наградят, организаторы дополнительно вручат дипломы спортсменам, занявшим места с первого по десятое в каждом классе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.