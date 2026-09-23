Дорофеев забросил первую шайбу за «Рейнджерс»: россиянин начал отрабатывать контракт с зарплатой в $11 млн

Форвард «Рейнджерс» Дорофеев забросил первую шайбу за новую команду

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев забросил первую шайбу за новую команду. Накануне сезона россиянин был обменян из «Вегас Голден Найтс».

В предсезонном матче «Рейнджерс» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4, ведя в счете 3:0. Дорофеев стал автором второй шайбы своей команды, бросив с ходу после передачи Джей Ти Миллера.

Дорофеев на протяжении двух сезонов становился лучшим снайпером «Вегаса» (35 и 37 шайб), зарабатывая при том всего $1,835 млн в год. «Рыцари» не могли вместить в платежку требования россиянина по новому контракту и обменяли его в «Рейнджерс». Дорофеев подписал с нью-йоркским клубом семилетний контракт с кэпхитом $11 млн.

Ранее первую шайбу за «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил российский нападающий Илья Михеев.

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