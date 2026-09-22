Месси показал футболку, в которой проведет прощальный матч в сборной

Лионель Месси показал форму, в которой проведет прощальный матч в составе сборной Аргентины.

Знаменитый нападающий опубликовал видео, где он готовит бутсы и меняет одну футболку на другую. Месси подписал кадры: «Последний матч… Футболка на всю жизнь».

Фамилия и номер на футболке выполнены в золотом цвете. «Десятку» на спине обрамляет Майское солнце — один из национальных символов Аргентины.

39-летний Месси объявил о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира, где Аргентина в финале уступила Испании. Прощальный матч пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе против сборной Бенина.

Лионель Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. Он провел за национальную команду 207 матчей и забил 125 голов. Со сборной Месси выиграл чемпионат мира и дважды играл в финалах мундиалей, а также два раза побеждал на Кубке Америки.

Ранее Месси, выступающий за «Интер Майами», забил свой 75-й гол со штрафного, выйдя на второе место по этому показателю.