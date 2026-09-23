Экс-тренер сборной России заявил о деградации талантливого Пиняева в «Локомотиве»

Экс-тренер сборной Корнеев: «Пиняев деградировал в «Локомотиве»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев в разговоре с «Матч ТВ» высказался о вингере «Локомотива» Сергей Пиняев, который, по его мнению, перестал прогрессировать.

Специалист ответил на вопрос, можно ли считать «Локомотив» «кузницей кадров». В составе железнодорожников в матче девятого тура РПЛ на поле выходили только российские футболисты.

«По поводу кузницы талантов точно не могу такое сказать. Например, Пиняев, который, на мой взгляд, тоже является одним из таких огромных талантов, но он затух. Его не видно. То есть он деградировал в «Локомотиве», — отметил Корнеев.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев сыграл в 12 матчах за «Локомотив» и отметился одним забитым мячом. Пиняев с юных лет считался главным российским талантом. За юниорскую сборную (U16) он дебютировал, когда ему еще не исполнилось 14 лет. Позже Пиняев стал самым молодым дебютантом сборной России (18 лет и 15 дней), побив рекорд Игоря Акинфеева.

Ранее голкипер ПСЖ Матвей Сафонов дал совет футболистам, которые собираются попробовать свои силы за границей.

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