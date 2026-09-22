Руководство «Родины» не собирается делать уволенного тренера козлом отпущения
Гендиректор «Родины» Погонин: «Не собираемся делать Диаса козлом отпущения»
Фото: [ФК «Родина»]
Генеральный директор ФК «Родина» Александр Погонин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал отставку тренерского штаба во главе с испанцев Хуаном Диасом.
Накануне «Родина» уволила Диаса и пятерых его помощников. Причиной стали неудовлетворительные результаты столичного клуба на старте РПЛ. В девяти турах «Родина» набрала лишь пять очков и занимает предпоследнее место.
«Как в победе, так и в поражении всегда виноват комплекс факторов и причин. Мне не хотелось бы делать козлом отпущения или искать какие‑то причины исключительно в работе тренерского штаба. Безусловно, и менеджмент мог сработать более эффективно», — признал Погонин.
Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.