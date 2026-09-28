В «Ростове» рассказали о реакции игроков на отставку Альбы

Кириченко высказался о негативной реакции игроков «Ростова» из-за отставки Альбы

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ростов»]

Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал «появившуюся в СМИ информацию о негативной реакции игроков донского клуба на отставку Джонатана Альбы.

«Ростов» расторг контракт с испанским специалистом на прошлой неделе из-за непростых финансовых условий. Альба пошел клубу навстречу и отказался от положенной ему компенсации за досрочное увольнение.

Кириченко отметил, что по поводу реакции футболистов нужно спрашивать у самих игроков, он же никакой негатива в свой адрес не заметил.

«У меня был разговор с игроками — обсудили рабочие вопросы, которые их беспокоят. Никакого негатива нет, получился достаточно конструктивный и профессиональный разговор. Все готовы работать», — сказал Кириченко.

Ранее стало известно, что «Родина» рассматривает Джонатана Альбу в качестве приоритетного кандидата на пост главного тренера после увольнения Хуана Диаса.

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