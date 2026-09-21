Женщины-стрелки приняли участие в чемпионате России по практической стрельбе под Серпуховом

В чемпионате России по практической стрельбе из ружья, который провели в деревне Большая Городня под Серпуховом, наравне с мужчинами состязались женщины-стрелки. Подмосковную команду представила Ксения Рудницкая.

По ее словам, три года назад муж впервые привел ее на стрельбище, после чего практическая стрельба стала их общим семейным досугом.

«Сначала стреляла из карабина, это легко, удобно, нет зарядок в таком количестве, как в ружье, ощущается как игрушка, но захотелось чего-то потяжелее. Понравилось заряжаться с пояса, после матча чувствуешь, что совершил какое-то непростое действие. Поэтому сейчас стреляю из ружья, это мое самое любимое, и во всех соревнованиях участвую с удовольствием», — поделилась Рудницкая.

Она добавила, что перед этим чемпионатом побывала на соревнованиях во многих городах, в том числе в Барнауле, в Екатеринбурге, в Костроме, Твери и Санкт-Петербурге. По словам спортсменки, стрельбище в Большой Городне стало любимым местом для тренировок.

Чемпионат России по практической стрельбе проходил три дня, последним днем состязаний стало воскресенье, 20 сентября.

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