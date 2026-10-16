Защитник ЦСКА сравнил стоимость жизни в Москве и Северной Америке

Защитник ЦСКА Егор Замула, ранее выступавший в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус», в разговоре со Sport24 рассказал о том, как привыкает к жизни в российской столице.

«Россия — дорогая или дешевая страна после проживания в Северной Америке? Если ты дебил на улице, то, наверное, для тебя все дорого. Если ты спокойную жизнь ведешь и сфокусирован на хоккее, то можешь экономить деньги», — сказал Замула.

Хоккеист признался, что ему непросто привыкнуть к российскому хоккею, так как ранее он не играл в отечественных лигах, перебравшись за океан в юном возрасте. Замула рассказал, что только привыкает к московской жизни и к столичным пробкам, потому что в родном Челябинске все было проще.

Летом 26-летний Замула подписал с ЦСКА трехлетний контракт. В 15 матчах КХЛ защитник набрал 12 (1+11) очков.

Ранее стало известно, что канадский защитник ЦСКА Джереми Рой получил российское гражданство.