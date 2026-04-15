«Зенит» хочет продать Вендела и купить другого бразильца

«Зенит» летом может продать полузащитника Вендела, который уже давно рвется на родину в бразильский клуб, а вместо него купить хавбека «Ботафого» Данило, сообщает ESPN.

24-летний Данило на полтора года уезжал из Бразилии в английский «Ноттингем Форест», а летом 2025 года «Ботафого» перекупил его за €23 млн — и вряд ли продаст дешевле. Контракт Данило с клубом рассчитан до 2029 года. Футболист провел за «Ботафого» 33 матча, в которых отметился восемью голами и шестью передачами. Данило дважды сыграл за сборную Бразилии.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €15 млн. В нынешнем сезоне бразилец провел за «Зенит» 24 матча в чемпионате и Кубке России, забив два мяча и сделав три ассиста.

